Eurovision 2017: Ana Maria Mirica, Ilinca feat. Alex Florea si Eduard Santha deschid finala Eurovision Romania 2017

Melodiile si show-urile celor zece finalisti ai Selectiei Nationale vor fi prezentate de Ana Maria Mirica, Ilinca feat. Alex Florea, Eduard Santha, Xandra, MIHAI, Maxim, Tavi Colen & Emma, Instinct, Ramona Nerra si Cristina Vasiu, in direct la TVR 1, TVR HD, TVR International, TVR Moldova si online, pe TVR+.

Publicul va vota timp de o ora si va alege reprezentantul Romaniei pentru Eurovision 2017.

In finala Selectiei Nationale de duminica, publicul este singurul care va alege reprezentantul Romaniei pentru scena de la Kiev, dintre piesele ramase in concurs, prin televot.

Votul va putea fi exprimat trimitand numarul de intrare in concurs al favoritului (01, 02, 03,...06), prin SMS, la numarul 1264 (tarif: 0.4 euro + TVA), numar valabil in retelele Digi Mobil, Orange, Telekom si Vodafone, ori sunand la acelasi numar de telefon - 1264 si tastand numarul piesei favorite din concurs: 01, 02, 03... 10, cu acelasi tarif (0.4 euro + TVA / apel), valabil in retelele Orange, Telekom si Vodafone.

Liniile telefonice se vor deschide la semnalul "Start Vot!” si se vor inchide dupa 60 de minute, la semnalul "Stop Vot!”.

Anul acesta, votul publicului poate valora o masina. In cadrul finalei, telespectatorii vor putea participa la campania.

"Eurovision te premiaza!”, la care Marele Premiu este un automobil.

Evenimentul este realizat de Televiziunea Romana si Primaria Municipiului Bucuresti prin Arcub.