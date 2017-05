EUROVISION 2017. Cantecul favorit sa castige marea finala de azi. Reprezentantii Romaniei au fost votati cel mai indragit duo

Finala Eurovision 2017 poate fi urmarita LIVE VIDEO pe Youtube, mai jos:

FINALA EUROVISION SONG CONTEST 2017 LIVE UPDATE

Reprezentantii Romaniei, votati cel mai indragit duo

Ilinca si Alex Florea formeaza cel mai bun duo de la Eurovision 2017, conform unui sondaj wiwibloggs.com. Perechea din Romania a obtinut mai multe voturi - 1.589 - decat echipa Estoniei, care s-a clasat pe locul al doilea - 1.574 de voturi. Pe locul al treilea se afla cantaretii din Belarus (NaviBand, cu “Historyja majho žyccia”), urmati de cei din Finlanda (Norma John cu “Blackbird”), Norvegia (JOWST cu “Grab the Moment”) si San Marino (Valentina Monetta & Jimmie Wilson cu “Spirit of the Night”). La acest sondaj au votat 7.071 de persoane.

Alex si Ilinca: Dam totul pe scena ca Romania sa straluceasca

"Voi da totul pe scena, pentru ca Romania sa straluceasca la Eurovision. Parca ieri faceam primele repetitii cu Ilinca pentru Selectia Nationala, chiar daca, de atunci si pana astazi am strabatut, alaturi de Ilinca, un drum greu, dar frumos, de la Bucuresti pana la Kiev. Este un moment unic in cariera oricarui artist si ma bucur de fiecare clipa petrecuta in concurs", a marturisit Alex Florea, inainte de Marea Finala, potrivit TVR.

"Imi doresc sa facem un show perfect, pentru ca momentul nostru sa ramana in memoria fanilor. Dedic prestatia noastra din Marea Finala publicului minunat, care ne-a sustinut de-a lungul concursului", a declarat Ilinca.

Ce sanse are Romania

Romania are o cota buna si la casele de pariuri, unde melodia „Yodel It!” se afla pe a saptea pozitie, dupa Portugalia, Italia, Bulgaria, Belgia, Suedia si Marea Britanie.

Topul tarilor favorite

Italia si Portugalia au ajuns in finala concursului Eurovision 2017 ca mari favorite, exceptand surprizele, pentru marea gala de sambata care se va desfasura la Centrul International de Expozitii de la Kiev. Doar Bulgaria, Suedia si Armenia indraznesc sa viseze sa rastoarne pronosticurile caselor de pariuri care au de obiceidreptate, cu mici exceptii.

Italianul Francesco Gabbani este marele favorit, cu piesa “Occidentali' s karma”, un hit cu sonoritati electropop cu care a castigat ultima editie Festivalului de la San Remo, devenit un fenomen mondial cu peste 110 milioane de vizualizari pe YouTube. Casele de pariuri il plaseaza mult in fata restului aspirantilor iar criticii sunt de parere ca ritmul antrenat si punerea in scena, cu gorila cantand si dansand alaturi de el, sunt exact ceea ce trebuie pentru a obtine victoria.

Cum se voteaza la Eurovision 2017

Fanii din strainatate au posibilitatea sa voteze #20 pentru Ilinca si Alex Florea de maxim 20 de ori de pe acelasi numar de telefon, in Marea Finala. Incepand din 2016, regulamentul s-a schimbat, astfel ca marele castigator de la Eurovision Song Contest este dat de punctajele cumulate – acordate de juriu si de telespectatorii din tari.

Ordinea intrarii in concurs a celor 26 de finaliste Eurovision 2017 va fi: Israel, Polonia, Belarus, Austria, Armenia, Olanda, Moldova, Ungaria, Italia, Danemarca, Portugalia, Azerbaidjan, Croatia, Australia, Grecia, Spania, Norvegia, Marea Britanie, Cipru, Romania, Germania, Ucraina, Belgia, Suedia, Bulgaria, Franta.

Ordinea in care finalistii vor urca pe scena Eurovision 2017: 1. Israel

2. Polonia

3. Belarus

4. Austria

5. Armenia

6. Olanda

7. Moldova

8. Ungaria

9. Italia

10. Danemarca

11. Portugalia

12. Azerbaidjan

13. Croatia

14. Australia

15. Grecia

16. Spania

17. Norvegia

18. Marea Britanie

19. Cipru

20. Romania 21. Germania 22. Ucraina

23. Belgia

24. Suedia 25. Bulgaria