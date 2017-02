EUROVISION 2017. Concurentii care lupta pentru a ne reprezenta tara la concurs au aflat sub ce numar vor intra pe scena in semifinala nationala - VIDEO

Spectacolul va fi deschis de Dan Vozniuc.

Dan VOZNIUC, INTERPRET: “ Am ales nr 1...”

Emotiile l-au navalit pe Dan Vozniuc odata ce a aflat ca urmeaza sa iasa primul pe scena. Acum, tanarul se gandeste sa ma faca modificari la show, pentru a cuceri publicul.

14 artisti vor lupta pentru un loc in finala concursului national. Numarul 13, despre care se spune ca ar aduce ghinion, i-a picat lui Samir Loghin. Spre uimirea tuturor, el a ramas incantat.

Totusi, multi au spus ca nu este atat de important cand iesi pe scena, ci cum. Vocea, show-ul si vestimentatia aduna voturile spectatorilor.

Cornelia si Marcel Stefanet vor evolua in concurs impreuna cu Surorile Osoianu, despre care internautii au scris ca sunt o aparitie neasteptata. Artistii vor canta sub nr 6. Aurel Chirtoaca crede ca va cucerit juratii cu melodia “Dor de mama”.

Si Diana Brescan a ales o piesa cu un mesaj mai trist.

In acest an, s-au schimbat regulile de televoting. Daca pana acum, de la acelasi telefon puteati transmite un numar nelimitat de voturi, atunci de aceasta data este posibil sa o faceti doar de 2 ori, printr-un mesaj si un apel. Totodata, in acest an va avea loc o singura semifinala, iar dintre cei 14 concurenti, doar 8 vor ajunge in finala. 4 vor fi alesi de juriu, iar alti 4 de telespectatori.

Pe 25 februarie va fi ales castigatorul, care ne va reprezenta tara la Kiev. Moldova va participa la Eurovision 2017 in prima semifinala, pe 13 mai. In ultimii 3 ani tara noastra nu s-a calificat in finala competitiei. Cel mai bun rezultat la Eurovision, moldovenii l-au avut in 2005, cand Zdob si Zdub au interpretat piesa Bunica bate toba si s-au clasat pe locul 6.