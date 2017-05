EUROVISION 2017. Romania, reprezentata de Ilinca si Alex Florea, cu piesa ”Yodel It!”, a ocupat pozitia a saptea in clasamentul final - VIDEO

Reprezentantii Romaniei au intrat in concurs pe cea de-a 20-a pozitie si au interpretat melodia ”Yodel It!” fara greseala. Momentul lor a fost completat de o grafica cu animatii multicolore si de prezenta a doua tunuri stralucitoare pe scena.

In timpul spectacolului, Alex Florea a urcat pe unul dintre cele doua tunuri. Pe scena s-a aflat si fratele lui Alex Florea, Cristi Goaie, care a purtat o tinuta neagra si i-a acompaniat pe cei doi concurenti. La finalul momentului lor, Alex Florea a surprins-o pe Ilinca sarutand-o pe obraz.

Dupa votul juriilor, Romania se afla pe locul al 15-lea si a primit din partea publicului 224 de puncte.





Portugalia a castigat marea finala. Salvador Sobral a interpretat melodia ”Amar Pelos Dois” pe scena mica, lasand scena mare libera, in spatele careia a fost proiectata imaginea unei paduri in lumina lunii. Cantaretul a fost inconjurat de public, care l-a sustinut cu lumini aprinse. Pe urmatoarele doua locuri in clasament s-au situat Bulgaria, cu 615 puncte si Moldova, cu 374 de puncte.