Eurovision 2018, a doua semifinala. A doua semifinala a inceput la Lisabona. LIVE VIDEO

UPDATE 22:40 Waylon a venit din Olanda şi a cântat pentru publicul de la a doua finală Eurovision piesa Outlaw In ’Em.

UPDATE 22:35 Pentru Republica Moldova a urcat pe scenă DoReDoS, cu piesa My Lucky Day

UPDATE 22:26 Rusia a fost reprezentată de Julia Samoylova. A urcat pe scenă cu piesa I Won’t Break

UPDATE 22:22 La ediţia din acest an a Eurovision, Danemarca a fost reprezentată de Rasmussen, formaţie rock. Au cântat piesa Higher Ground

UPDATE 22:10 România a fost reprezentată de trupa The Humans, cu piesa Goodbye.

UPDATE 22:06 Reprezentatul Norvegiei, Alexander Rybak, primul concurent al serii. A interpretat That’s How You Write A Song

LIVE TEXT, desfăşurarea celei de-a doua semifinale:

Trupa Doredos a intrat pe scena de la Eurovision, cu putin timp in urma. Plini de emotii, inainte de evolutie reprezentantii tarii noastre i-au indemnat pe internauti sa le tina pumnii.

"Stimati prieteni, astazi va avea loc Eurovisionul. Sustineti trupa Doredos si votati numarul 7." Doredos participa in cea de-a doua semifinala a concursului cu piesa "My lucky day”. Artistii moldoveni se dueleaza cu reprezentantii din Rusia, Romania, Ucraina, Ungaria si Polonia. Finala Eurovision va avea loc sambata. Gazda Eurovisionului este Portugalia, dupa ce anul trecut, Salvador Sobral a castigat concursul.





UPDATE 21:00 Fanii, cu excepţia celor care locuiesc în Moldova, vor putea vota piesa “Goodbye” a trupei The Humans, de până la 20 de ori de pe acelaşi număr de telefon sau prin aplicaţia de pe site-ul oficial al concursului.

Eurovision 2018, The Humans. În cea de-a doua semifinală, Rusia va reveni în competiţie, după ce reprezentantei acestei ţări i-a fost interzisă prezenţa la Eurovision 2017, ce a avut loc la Kiev, în contextul conflictului Rusia-Ucraina.

Artiştii români cântă piesa “Goodbye”, pe scena Eurovision 2018, înconjuraţi de manechine cu feţele acoperite de măşti albe. Regizorul acestui spectacol, Petre Năstase, a vorbit despre conceptul ce va fi prezentat pe scena de la Lisabona.

El a subliniat că show-ul României îşi propune să transmită “emoţie în fiecare clipă”.

“Să devenim oameni, să ne uităm în jurul nostru (...) lumea stă cu nasul în telefon, pe reţelele de socializare, am ajuns să vorbim prin mesaje stând unii lângă alţii. Am încercat să transmitem acest mesaj, că trebuie să ne oprim şi să ne uităm în jurul nostru, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri frumoase, simple şi adevărate pe care trebuie să le simţim”, a declarat pentru Agerpres Petre Năstase.

Caramarcu i-a îndemnat pe fanii Eurovision din străinătate să voteze trupa care reprezintă România, joi noaptea. “Să ne voteze şi să încerce să îi convingă şi pe ceilalţi care sunt cu ei în ţările de unde votează să ne voteze, să contribuie cumva la visul ăsta al nostru de a merge în finală şi, de ce nu, de a câştiga”, a spus ea.

“Am primit reacţii extraordinare după repetiţii şi numeroase mesaje de încurajare din partea românilor de pretutindeni. Ne bucurăm că mesajul nostru a ajuns în sufletele lor şi ale celorlalţi fani Eurovision, emoţiile lor ne-au încărcat cu energie pozitivă şi optimism înainte de seara cea mare. Suntem pregătiţi 110% şi vom da totul pentru România pe scenă”, au declarat membrii The Humans.

În urma concursului de joi, vor fi alese 10 finaliste care se vor alătura în finala de sâmbătă primelor 10 alese marţi noaptea, de către juriul de specialitate şi public.

Țările calificate din start, aşa numitele ‘Big 5’, sunt cele fondatoare: Germania, Italia, Marea Britanie, Franţa şi Spania. Şi desigur, Portugalia, fiind vorba de ţara câştigătoare de anul trecut şi care găzduieşte concursul de muzică, potrivit Agerpres.

Franţa este reprezentată de Madame Monsieur, cu “Mercy”, Germania, de Michael Schulte, cu “You Let Me Walk Alone”, Italia, de Ermal Meta şi Fabrizio Moro, cu “Non Mi Avete Fatto Niente”, Spania - Amaia y Alfred, cu “Tu Canción”, Marea Britanie - SuRie, cu “Storm” şi Portugalia- Cláudia Pascoal, cu “O Jardim”.

A doua semifinală Eurovision 2018, lista şi ordinea celor 18 piese înscrise în concurs.



1. Norvegia: Alexander Rybak - That’s How You Write A Song



2. România: The Humans – Goodbye



3. Serbia: Sanja Ilić & Balkanika - Nova Deca



4. San Marino: Jessika featuring Jenifer Brening - Who We Are



5. Danemarca: Rasmussen - Higher Ground



6. Rusia: Julia Samoylova - I Won’t Break



7. Moldova: DoReDoS - My Lucky Day



8. Olanda: Waylon - Outlaw In ’Em



9. Australia: Jessica Mauboy - We Got Love









10. Georgia: Ethno-Jazz Band Iriao - For You



11. Polonia: Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up



12. Malta: Christaelle - Taboo



13. Ungaria: AWS - Viszlát Nyár



14. Letonia: Laura Rizzotto - Funny Girl



15. Suedia: Benjamin Ingrosso - Dance You Off



16. Muntenegru: Vanja Radovanović - Inje



17. Slovenia: Lea Sirk - Hvala, ne!



18. Ucraina: MELOVIN - Under The Ladder

10 dintre aceste piese se vor alătura, sâmbătă, primelor 10 melodii alese marţi noaptea, de către juriul de specialitate şi public, anume reprezentanţii următoarelor ţări:

1. Albania - Eugent Bushpepa, cu “Mall”,

2. Austria - Cesár Sampson, cu “Nobody But You”,

3. Bulgaria- EQUINOX, cu “Bones”,

4. Cipru - Eleni Foureira, cu “Fuego”,

5. Republica Cehă - Mikolas Josef, cu “Lie To Me”,

6. Estonia - Elina Nechayeva, cu “La Forza”,

7. Finlanda - Saara Aalto, cu “Monsters”,

8. Irlanda - Ryan O’Shaughnessy, cu “Together”,

9. Israel - Netta, cu “Toy”,

10. Lituania - Ieva Zasimauskaite, cu “When We’re Old”.