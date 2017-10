Experienta de neuitat pentru un tanar din Marea Britanie. S-a ridicat in aer si a zburat aproape doua ore cu ajutorul a o suta de baloane cu heliu - VIDEO

Acest britanic a demonstrat ca baloanele cu heliu te pot ridica in aer. Impreuna cu cativa prieteni a inventat un sistem care sa ii permita sa zboare. Mai exact a legat o suta de baloane cu heliu de un scaun, iar in cateva clipe s-a vazut plutind in aer.

”Acesta este dispozitivul meu de navigatie. Eu sunt aici si voi zbura pana aici.”

Tanarul a zburat 25 de kilometri si a atins o inaltime de 2500 de metri. Calatoria a durat cam doua ore, iar pentru a ateriza pe pamant a trebuit sa taie cate un balon. Intreaga aventura a fost filmata, iar cei care au vazut imaginile au admirat curajul britanicului.