Facebook-ul a explodat, dupa ce s-a aflat ca Moldova a ocupat locul trei la Eurovision. Reactia internautilor pe retelele de socializare - VIDEO

Internautii au fost cu ochii pe finala Eurovisionului, iar dupa miezul noptii, cand s-a aflat ca Moldova a ocupat locul 3, mesajele au curs garla. Momentul a fost unul emotionant si pentru cei de la SunStroke Project.

Serghei YALOVITSKY, SOLIST “SUN STROKE PROJECT”, KIEV: ”Putem spune un singur lucru: Moldova este cea mai bună, noi suntem cei mai buni. Când eram în camera verde aveam o singură poziţie, că vom ocupa locul 1. Cu toţii ne-am dorit asta.”

Cat despre faptul daca ar mai putea reprezenta Moldova la Eurovision...

Serghei YALOVITSKY, SOLIST “SUN STROKE PROJECT”, KIEV: ”Nu pot răspunde la această întrebare. Timpul le va arăta pe toate.”

Unii au facut si glume, spunand ca Moldova a rasuflat usurata pentru ca nu a ocupat locul 1, facand referire la faptul ca tarii noastre i-ar fi destul de greu sa fie gazda concursului. Un val de discutii pe internet a starnit si cele 8 puncte oferite Moldovei de juriul din Romania format din Mihai Traistariu, Luminita Anghel, Tavi Colen, Paula Seling si Cezar Oatu.

Punctajul maxim fiind dat Olandei. De fapt, niciun juriu nu a acordat Moldovei 12 puncte. Australia ne-a dat 10 puncte. SunStroke Project a ajuns pe locul trei datorita publicului, care a oferit 264 de puncte.

Serghei YALOVITSKY, SOLIST “SUN STROKE PROJECT”, KIEV: ”Este meritul întregii Moldove, care ne-a susţinut. Victoria în acest concurs este victoria Moldovei.”

Coregrafia baietilor a fost apreciata si de aceasta data. Dansul lor le-a atras pe Twitter porecla de “Pinguinii din Madagascar”. Activ pe facebook a fost si Igor Dodon, care a scris le va oferi baietilor distinctii inalte de Stat pentru rezultatul de la Eurovision.

Asta desi in 2014 a criticat concursul, spunand ca prin victoria Conchitei Wurst, Europa si-a aratat adevarata fata. Si Renato Usatii nu a vrut sa ramana in umbra si a scris ca va oferi formatiei 10 mii de dolari. Eurovisionul a fost presarat si in acest an cu faze haioase si controverse.

Unul dintre cele mai stanjenitoare momente a avut loc spre sfarsitul concursului, cand un barbat care purta steagul Australiei s-a urcat pe scena si si-a dat jos pantalonii chiar in fata Jamalei, care interpreta o piesa.

Barbatul din imagini este ucraineanul Vitalii Sediuk, scos rapid de pe scena de agentii de paza. El a fost retinut pentru 72 de ore. Iar reprezentantul Portugaliei, care a invins, a starnit amuzamente cu reactiile sale de fiecare data cand primea numarul maxim de voturi.

26 de tari au ajuns in finala concursului. Absenta de la eveniment in acest an a fost Rusia si asta pentru ca ucrainenii nu i-au permis Iuliei Samoilova sa intre in tara.