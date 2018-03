Femeia care si-a pus atat de mult silicon in posterior incat nu mai poate sta jos: "Mi-e frica sa nu explodeze!" Cum arata

In ultima vreme, tot mai multi oameni apeleaza la operatii estetice extreme. De la barbatul care a vrut sa devina "Ken", la englezoaica al carei posterior este acum atat de mare incat ii este teama sa se mai aseze, pentru ca acesta sa nu explodeze!

Star Delguidice, din Birmingham, a fost chemata la o emisiune matinala de la ITV, in Anglia. Ea a povestit ca a vrut sa aiba un fund precum al lui Jennifer Lopez!

Tanara a cheltuit 15.000 de lire pentru "a se tuna". Gazdele matinalului au invitat-o pe bruneta sa se aseze pe canapea, insa aceasta a refuzat, spunand ca se teme ca implanturile sa nu explodeze!

"Este o nebunie! Nu am realizat pericolele si riscurile. Nu imi imaginam ca implanturile vor fi atat de mari", a spus Star Delguidice.

Star a recunoscut ca nu s-a documentat foarte bine inainte si ca a apelat la operatie fara sa aiba multe detalii.

"Pot fi foarte naiva uneori, ca multe alte tinere. Nu am facut prea mult studiu. Nu am fost niciodata fericita cu modul in care aratam. Aveam marimea zero, eram foarte slaba si aveam un fund plat", a spus ea.

Acum, tanara britanica urmeaza si un tratament pentru PTSD - Sindromul post-traumatic.