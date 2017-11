Festival la inaltime. Baloane cu aer cald in forma de ursi, pasari, clovni ori personaje din desene animate au plutit in aer, deasupra unui oras din Mexic - VIDEO

Baloane in forma de ursi, pasari, clovni ori personaje din desene animate au plutit in aer, deasupra unui lac din orasul Leon. Au fost in total 200 de aerostate, care au creat o atmosfera magica. Incantati au fost, mai ales cei, care pentru prima data au venit la un astfel de festival.

”Nu am mai vazut niciodata asa ceva. Este foarte frumos. Cerul este plin de baloane colorate.”

”Pentru prima data vin la un festival de acest gen. Se simte multa dragoste, multe sentimente, iar mexicanii sunt extraordinari.”

La eveniment au participat piloti cu experienta din 23 de tari. Toti doritorii vor putea face o plimbare cu balonul. Festivalul va dura trei zile.