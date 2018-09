Fugi cat mai departe de ele: acestea sunt cele mai proaste masini noi

Achizitionarea unei masini noi este o chestiune pe cat de complexa, pe atat de costisitoare. Prin aceasta se incearca evitarea unor probleme aparute in afara perioadei de garantie, care sa genereze cheltuieli suplimentare, scrie 4tuning.ro.

Numai ca un automobil proaspat fabricat, cu zero kilometri in bord, nu este nici pe departe perfect sau sfant. Ba din contra: supradotat cu fel si fel de sisteme, risca sa se defecteze chiar in cele mai nepotrivite momente..

Care sunt masinile noi ce trebuie evitate? Este o discutie extrem de lunga, pe care publicatia britanica What Car? a rezumat-o in urma raspunsurilor primite de la peste 18.000 de posesori de modele cu o vechime de 1 - 4 ani.

Un procent de 30% dintre participantii la acest studiu au declarat ca au avut cel putin o problema cu automobilul in ultimele 12 luni. Doar 52% dintre modele au fost reparate gratuit de dealer, pe baza garantiei.

Potrivit sursei citate, 22% dintre proprietari au platit sume cuprinse intre 101 si 200 de lire sterline pentru defectele aparute. 6% au fost insa nevoiti sa achite peste 1.500 de lire pentru ca masina sa functioneaza normal, ca inainte.

Revenind la subiectul principal al acestui material, iata care sunt automobilele noi - cu o vechime intre 1 si 4 ani, cel mai putin fiabile:

Pozitie Marca si model Scor 1 Tesla Model S (2013 - prezent) 50.9% 2 Range Rover (2013 - prezent) 67.3% 3 Ford Edge (2016 - prezent) 70.7% 4 Range Rover Evoque (2011 - prezent) 73.2% 5 Land Rover Discovery Sport (2015 - prezent) 74.7% 6 Range Rover Sport (2014 - prezent) 75.8% 7 Nissan Qashqai diesel (2014 - prezent) 79.7%

In loc de incheiere: Ne-am limitat la un numar de numai sapte modele deoarece masinile din tabelul de mai sus au fost singurele care nu au reusit sa obtina nici macar un punctaj de 80% in studiul fiabilitatii de la What Car?.