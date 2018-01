Gestul unul pasager Ryanair a alarmat autoritatile spaniole: a folosit iesirea de urgenta din dreptul aripii - VIDEO

Incidentul a avut loc în ultima zi din 2017, când un bărbat identificat drept cetăţean polonez pe nume Victor a alertat pasagerii, întrucât a deschis ieşirea de urgenţă şi s-a urcat pe aripă, cu bagajul în mână. El ar fi fost supărat că avionul care venea dinspre aeroportul londonez Stansted nu le permite pasagerilor să debarce, scrie publicaţia The Guardian.

Potrivit tabloidului britanic Daily Mail, el ar fi recurs la acest gest pe motiv că „nu mai avea aer”, iar echipajul aeronavei ar l-ar fi ignorat când a spus că suferă de astm.

Raj Mistry stătea chiar pe scaunul de lângă bărbatul polonez şi a povestit cum s-a petrecut incidentul: „A zis că are nevoie de aer şi a decis să iasă din avion, însă Garda Civilă nu a vrut să asculte ce are de spus. Am vorbit cu el de câteva ori în timpul zorului şi l-am văzut folosind inhalatorul, iar înainte să decoleze a şi luat pastile. Când a folosit inhalatorul a doua oară, l-am întrebat dacă se simte bine şi a zis că da, dar că urăşte să zboare, pentru că simte că se sufocă. „Dacă nu am inhalatorul cu mine, ajung în rai mai repede decât crezi”, mi-a spus el. Mi-a fost milă de el”, a spus pasagerul.

El a continuat precizând că omul a decis să se dea jos din avion: „Dacă avionul stă pe loc peste 30 de minute şi ai o situaţie medicală, o să recurgi la vreun gest. Dacă ar fi ştiut de afecţiunea bărbatului, l-ar fi înţeles”, a mai spus Raj Mistry.

Un alt pasager, Fernando Del Valle Viallabos a declarat: „Omul a decis că nu mai vrea să aştepte. A deschis uşa de urgenţă şi a ieşit, spunând că el se dă jos pe aripă. A stat acolo ceva timp, până când echipajul l-a băgat înapoi în avion.”

Un purtător de cuvânt al Ryanair a precizat că incidentul a avut loc la aterizarea pe Aeroportul din Malaga, pe 1 ianuarie: „Poliţia aeroportului a intervenit imediat şi l-a arestat pe pasager, întrucât a încălcat regulile privind siguranţa şi securitatea. De acest caz se ocupă autorităţile spaniole”.