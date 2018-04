I s-a furat iPhone-ul si l-a cautat prin aplicatia de localizare. Incredibil unde era telefonul - FOTO

Folosind aplicatia de localizare Find My Phone, el a aflat in scurt timp ca telefonul ajunsese pana in Senegal. Mai exact, intr-un mic sat izolat, numit Birkelane, la o distanta de peste 4.500 de kilometri, scrie Daily MAil.



Telefonul a putut fi identificat la doua saptamani dupa ce a fost furat.

Richard, care este de profesie jurnalist, a inceput sa glumeasca pe acest subiect si a publicat pe Twitter imaginile care arata unde a ajuns telefonul sau.

Conform calculelor facute, cel care i-a furat telefonul a mers cu masina pana la Londra, apoi a zburat cu escala pana la Dakar, apoi din nou cu masina pana in satul izolat, aflat intr-o padure.