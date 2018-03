In 2006 a tras un avion dupa el. Volkswagen ne spune povestea modelului Touareg inaintea lansarii noii generatii - VIDEO

23 martie 2018. Este data la care Volkswagen va prezenta in fata lumii intregi urmatoarea generatie a modelului Touareg. A treia la numar, aceasta va impartim in continuare platforma cu primul SUV din istoria Audi, in speta Q7, scrie 4tuning.ro.

Comparativ cu versiunea actuala, noul automobil al companiei din Wolfsburg va creste in dimensiuni. In acelasi timp, va oferi mai multe dotari ca oricand, printre care si un sistem de directie integrala sau instrumente de bord digitale.

Motorizarile ramane pentru moment un mister, dar zvonurile vorbesc inclusiv despre posibilitatea unor variante cu opt cilindri in V. Normal ar fi ca urmatoarea generatie a modelului Touareg sa primeasca si propulsie hibrida.

Pana la publicarea primelor informatii oficiale, oamenii din cadrul departamentului de presa al companiei germane au pregatit un scurt material video cu istoria SUV-ului din Wolfsburg.

In respectivul film, Volkswagen ne arata cum Touareg se conducea de unul singur inca de acum 13 ani. Totodata, ne este reamintit si un moment cheie din 2006, cand fratele mai accesibil al lui Audi Q7 a tractat un Boeing 747.

Acelasi material video vorbeste inclusiv despre reusitele SUV-ului german in raliul Dakar. Performanta de a vinde aproape un milion de exemplare este un alt detaliu despre care compania din Wolfsburg ne vorbeste.