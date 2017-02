In aceasta seara vom afla cine ne va reprezenta tara la Eurovision. Cine sunt cei 8 concurenti care s-au calificat in finala - VIDEO

Baietii de la Sun Stroke Project cu piesa Hey mamma, au fost selectati de catre juriu si vor deschide finala din aceasta seara. Tot datorita juriului in finala a ajuns trupa Ethno Republic & Surorile Osoianu.



Diana Brescan si Aurel Chirtoaca de asemenea au fost selectati de catre juriu. Cei doi au optat pentru piese lente.





Marks & Stefanet, Samir Loghin, Valeria Pasa si Vozniuc feat. Vio Grecu sunt concurentii selectati prin televoting.

Samir Loghin a iesit aseara intr-o tinuta alba, avand in spate o trupa de dans. Astazi va canta cu numarul 6.

Valeria Pasa a cantat despre libertate si va fi penultima in finala din aceasta seara.







Show-ul va fi inchis de Vozniuc feat Vio Grecu.

In acest an, s-au schimbat regulile de televoting. Daca pana acum, de la acelasi telefon puteati transmite un numar nelimitat de voturi, atunci de aceasta data este posibil sa o faceti doar de 2 ori, printr-un mesaj si un apel. Moldova va participa la concursul de la Kiev in prima semifinala, pe 9 mai. In ultimii 3 ani tara noastra nu s-a calificat in finala competitiei.

Cel mai bun rezultat la Eurovision, moldovenii l-au avut in 2005, cand Zdob si Zdub a interpretat piesa Bunica bate toba si s-a clasat pe locul 6.