Ingheti la volan? Cum sa incalzesti masina repede in lunile de iarna

Daca nu iti tii masina in garaj sau intr-o parcare unde temperatura sa ramana constanta pe timpul noptii, si mai ales daca masina ta nu are scaune incalzite sau sisteme de incalzire auxiliara precum Webasto, atunci cu siguranta stii despre ce vorbesc. Putine lucruri sunt mai neplacute decat sa astepti dimineata, pe jumatate inghetat, sa ti se incalzeasca masina, scrie 4tuning.ro.

Am vazut foarte multi soferi care pornesc la drum "infofoliti", cu geaca groasa, caciula, unii chiar si cu manusi, dar nu este deloc indicat sa faci asta. Miscarile si reactiile sunt incetinite, ca sa nu mai pomenim de faptul ca gecile groase impiedica fixarea centurii de siguranta. Eventual, ca o solutie de compromis, da-ti hainele groase jos imediat ce temperatura din habitaclu devine mai suportabila.

Aici am vrut sa ajungem. Cum faci ca temperatura sa creasca mai repede in interior? In primul rand, poti sa pornesti compresorul de aer conditionat de indata ce pornesti motorul. In acest fel, motorul angreneaza o piesa in plus si implicit se va incalzi putin mai repede. Imediat cum se ridica putin acul care indica temperatura motorului poti sa dezactivezi compresorul si sa lasi doar instalatia simpla, cea de ventilatie.

Dar atentie! Specialistii nu recomanda setarea temperaturii la valoarea maxima, ci la una de confort. Daca in habitaclu este mult prea cald, peste 25 de grade Celsius sa spunem, circulatia sangelui se inrauteste iar multi dintre soferi percep o senzatie de somnolenta si, in unele cazuri, pot aparea chiar dureri de cap. O temperatura medie de 20-21 de grade este numai buna, spun specialistii.

Apoi, un alt lucru pe care ai putea sa-l faci este sa mergi cu motorul in turatii optime, si nu subturat. Motorul se incalzeste mult mai greu la ralanti sau atunci cand functioneaza la turatii mici, iar explicatia este mai mult decat logica. Asadar, incearca sa mergi cu el putin mai turat, atat cat iti permite si traficul sau conditiile meteo.

Si acum, vesnica intrebare: cum este mai bine sa incalzim motorul masinii? Pe loc sau in mers?

In primul rand, ambele variante au atat avantaje cat si dezavantaje. Daca il incalzesti pe loc poluezi mai mult iar daca incalzesti motorul in mers risti sa ii produci o uzura prematura a pieselor interne. Desigur, nu este ceva grav sau care se manifesta repede, ci in timp, dupa multe porniri pe timp de iarna si porniri in tromba.

Varianta ideala ar fi incalzirea motorului pe loc, pentru o scurta perioada de timp (sa zicem un minut), iar mai apoi pleci usor, cu aerul conditionat pornit exact cum spuneam mai sus.