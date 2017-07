Interpreta rusa Jasmin canta in limba romana la un concert in Baku, iar Ilan Sor, condamnat in dosarul BEM, se mandreste, pe facebook, cu sotia sa - VIDEO

Interpreta rusa Jasmin a urcat pe scena si a cantat in limba romana in timpul unui concert pe care l-a sustinut in capitala Azerbaidjanului, Baku. La doar o ora dupa ce artista a postat filmuletul in care apare cantant in limba romana, Ilan Sor a distibuit postarea interpretei pe pagina sa oficiala si a declarat ca este extrem de mandru de sotia sa.