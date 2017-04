Interpretare de senzatie. Moldoveanca Iuliana Beregoi a ales cante o piesa in romana pentru finala show-ului „Vocea Rusiei Junior” - VIDEO

Publicul rus a reactionat foarte bine la piesa in romana cantata de Iuliana, originara din Orhei. Ea a ales pentru finala piesa “Lupii” a interpretei Adda din Romania. Cei trei jurati au aplaudat in picioare in timpul evolutiei moldovencei.

Publicul a fost cel care a decis cine dintre cele trei concurente din echipa cantaretei Niusa va merge in ultima etapa a finalei. Iuliana a obtinut 33,6 la suta din voturi, cu aproape zece procente mai putin decat cea care a mers mai departe. Finala show-ului a fost castigata de o tanara de 13 ani din echipa interpretului Dima Bilan.

Si in editia de anul trecut a concursului muzical, moldoveanca Eva Timus a ajuns pana in finala.