Invitatii Summer Party, impresionati de panoul spectaculos, decorat cu floarea-soarelui 3D. Vezi imagini colorate, desprinse dintr-un tablou de vara - VIDEO

Imbracati in culorile soarelui, invitatii s-au pomenit intr-un lan de floarea soarelui. Galina DOBINDA, directoarea agentiei "Belle Amour": "Asa cum petrecerea Summer Party este o petrecere de vara, noi am decis sa facem si sa coloram sarbatoarea anume in culori aprinse si cu tot ce are legatura cu vara, cu floarea-soarelui. De aceea noi am ales un decor cu asemenea flori gigante.".

Desprinsa din natura este si cosmetica "Antos". Tatiana USTICA, manager general "Antos": "De fapt, Antos are o tangenta foarte mare cu natura si este o superstitie ca in ajun de solstitiu ar fi o magie ca femeile sa se scalde in roua, pentru a fi frumoasa pe tot parcursul anului, dar daca femeile nu au reusit sa faca asta, Antos este cea mai buna alegere, pentru ca produsele noastre sunt biocompatibile cu pielea noastra si sunt de origine vegetala.".

Naturale si catifelate sunt si stofele alese de "Special Baby", placute pielii bebelusului, decorate cu broderii fine, personalizate, proiectate cu perseverenta si creativitate de catre echipa brandului. Somnul dulce este asigurat si de gamele coloristice pastelate, nuante gingase, ce sunt benefice sistemului nervos si contribuie la dezvoltarea armonioasa a copilului. Astfel, parintii de la petrecere si-au putut lasa linistiti acasa odraslele lor.

Invitatii au avut parte de surprize in lant. Acestia au admirat o prezentare de moda inedita, au dansat, au savurat deliciile culinare si s-au racorit cu cele mai bune spumante. Ana PINZARU, director marketing"Maurt": "La acest eveniment am ales cele mai bune spumante, spumantele Bacio di Bolle. Noi am ales spumantele care dau bine vara, care sunt dulci si care sunt foarte indragite de toti.".

