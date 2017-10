Ion Dodon - moldoveanul care a impresionat juriul la un concurs de talente din Italia. A fost aplaudat la scena deschisa: "Ai fost pur si simplu perfect" - VIDEO

VEZI VIDEO AICI

Tanarul moldovean spune ca fratele sau este cel care l-a motivat sa participe la acest concurs.

Ion DODON: "Pasiunea mea e sa cant. Este fundamental pentru mine ca sa cant. Sa vad ochii celor care m-au privit in timp ce am cantat imi da o satisfactie enorma. Pasiunea pentru muzica cred ca am avut-o dintotdeauna. Cand fratele ma ruga sa-i cant, luam un baston si imi imaginam ca e microfon si cantam un cantec pe care il stiam amandoi. Fratele meu este cel care mereu m-a sustinut in toata treaba asta, a fost ca un stimul pentru mine, m-a facut mereu sa vreau sa invat sa cant cat mai bine. El a fost una dintre persoanele care a crezut in mine, in talentul meu. Lui ii datorez faptul ca ma aflu acum aici."

Moldoveanul a ales sa cante pe scena concursul piesa "Parlami d'Amore Mariu" de Mario Lanza. (tr. din italiana - Vorbeste-mi de dragoste Mariu).

Maria de Filippi, MEMBRU JURIU: "Ne-au simtit ca si cum am fost un pic in trecut. Aceasta interpretare particulara... Mie, aceste momente petrecute in trecut, mi-au placut enorm. Mi-a placut alegerea pe care ai facut-o. Iti straluceau ochii cand cantai."

Gerry Scotti, MEMBRU JURIU: "Vreau sa subliniez un lucru. Unele lucruri deseori de uita, insa tu ai ne-ai adus aminte de unele lucruri intr-un mod minunat. Tu esti o persoana extrem de draguta. Mi-a facut onoare sa te cunosc."

Rudy Zerbi, MEMBRU JURIU: "Pur si simplu - perfect."

Ion Dodon are 25 de ani si este stabilit cu traiul in orasul italian Bologna de mai bine de 11 ani.