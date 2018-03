Irina Rimes si-a delectat fanii printr-un concert la Chisinau. Cei veniti la concert au stat mai mult in picioare, fredonandu-i piesele - VIDEO

A fost nebunie mare aseara la teatrul Eugene Ionesco. Dupa ce alaltaieri a cantat la Soroca, in orasul in care a copilarit, ieri Irina Rimes si-a delectat fanii si la Chisinau. Acestia s-au adunat in numar mare ca o asculte live pe artista lor preferata. Au stat mai tot concertul in picioare, fredonandu-i piesele.