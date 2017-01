Italianul milionar, Gianluca Vacchi schimba ritmul? Cum a dansat inainte de a intra in avion impreuna cu frumoasa sotie - VIDEO

Postarea acestuia de pe Instagram a strans peste 2 milioane de vizualizari.

Gianluca Vacchi, italianul s-a facut cunoscut si in Rusia. Acesta a fost invitat la o emisiune de la un post tv din Federatia Rusa, pentru a povesti modul de viata pe care il duce impreuna cu sotia sa.

Gianluca Vacchi este nascut in 1967 la Bologna si este extrem de cunoscut in Italia, dar si in alte tari.

Italianul are peste 700 de mii de fani pe Instagram.