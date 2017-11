Iti doresti o nunta ca in povesti? Belle Amour iti propune cele mai in voga decoratiuni si aranjamente florale - FOTO

La fel ca in 2017, accentele de roz pudrat, raman in voga si pentru primavara-vara anului 2018! Astfel, o nunta decorata in nuante de roz pastelat, va conferi, cu siguranta, o nota diafana si un aer plin de magie evenimentului tau.

Daca ai ales nuanta de roz pudrat pentru nunta ta de vis, atunci aceasta culoare ar trebui sa predomine peste tot. Nu uita de micile detalii care iti vor completa intreg tabloul. Este vorba despre invitatii, amenajarea salii de ceremonii, dar si plicurile de pe masa celor prezenti la eveniment.

Pentru ca decorul nuntii tale sa fie unul cu adevarat perfect, combina rozul pudrat cu nuantele pastelate de ivory sau alb. La fel, ai putea opta pentru mai multe nuante de roz, o combinatie gradata din paleta rozului pudrat.

Delicat si in acelasi timp inteligent, acest ton fin impleteste cu migala misterul si eleganta, creand o paleta dulce si irezistibila, romantica si lejera, in cea mai importanta zi din viata ta. Totodata, ai putea opta si pentru un mix indraznet dintre rozul pudrat si nuantele de verde sau bordo. Atentie insa! Nu exagera cu aceste culori.

Specialistii de la Belle Amour recomanda ca buchetul miresei pe care il vei alege, sa se potriveasca cu stilul rochiei, dar si cromatic cu intregul concept al nuntii.

Asa cum in petalele oricarei flori se regasesc nuante de roz, de obicei, miresele prefer buchetele din trandafiri si bujori. Punctul culminant in decorarea salii de ceremonii sunt elementele metalice si din oglinzi: candelabru, vaza, forme geometrice ale elementelor metalice. Mesele de nunta pot fi infrumusetate cu lumanari cu detalii roz, care vor completa atmosfera ceremoniei de nunta, cu mister si confort.

In cazul in care preferi florile vii, atunci acestea ar putea fi plasate in zona de intampinare a oaspetilor, la arca, in prezidiu, dar si pe mesele invitatilor.

In urmatorul articol, va vom povesti despre gama de culori potrivita pentru nuntile ce au loc toamna si iarna! La semnarea contractului in sezonul de iarna, la Belle Amour, poti beneficia de reduceri de pana la 15 %. Mai mult decat atat, agentia Belle Amour, iti ofera o serie de consultatii gratuite, despre conceptul nuntii tale de vis!

