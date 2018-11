Jennifer Lopez a pozat aproape goala la 49 de ani. Secretele corpului ei de invidiat - FOTO

În numărul care va fi lansat în decembrie, Jennifer Lopez a mărturist că: ”Am avut grijă de mine iar asta se vede”.



Jennifer a împărtăşit secretele din spatele corpului ei de invidiat: nu consumă cafeină, nu bea alcool şi în fiecare seară se culcă la ora 22.00. Pe lângă asta ridică greutăţi zilnic.

