La Cannes a inceput Festivalul de film. 19 pelicule concureaza in acest an pentru mult ravnitul trofeu, iar evenimentul va dura 11 zile - VIDEO

Vedete care mai de care mai aranjate au pasit pe covorul rosu. Frumoasele actrite au defilat sub privirile curiosilor. O aparitie spectaculoasa a avut-o Bella Hadid, care a imbracat o rochie roz pal, cu un decolteu generos, dar care i-a lasat la vedere si lenjeria. Tot intr-o rochie roz marca Versace, Uma Thurman a atras toate privirile. Iar actrita Julianne Moore a optat pentru o rochie rosie lunga.

Gratioasa a fost si Lily-Rose Deep, fiica lui Johny Deep in varsta de 19 ani. Frumoasa actrita a purtat o rochie alba, a avut un machiaj lejer si parul lasat pe spate. Cu zambetul larg, Will Smith a pozat in fata jurnalistilor. Alaturi de el au fost si regizorii Paolo Sorrentino, Pedro Almadovar, actrita sud-coreeana Park Chan-Wook, care formeaza juriul in acest an.

Gala de deschidere a fost prezentata de Monica Belluci. Actrita italiana, in varsta de 52 de ani, a ales pentru eveniment o rochie neagra semnata Christian Dior. Chiar in momentul de deschidere Monica Belucci a oferit o scena memorabila. Ea a dansat alaturi de un comic francez, iar la final l-a sarutat cu patos.

Festivalul s-a deschis cu proiectia filmului francez “Les Fantome D'Ismael”. In competitia pentru trofelu Palme D'Or au fost incluse 19 pelicule. In acest an, organizatorii au luat masuri sporite de securitate, pentru a proteja publicul de orice pericol.