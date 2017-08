La Orhei - Jasmin, iar la Balti - Sofia Rotaru, insa in ambele orase a rasunat "Romantica". Cu un primar dat in cautare internationala, locuitorii din Balti au avut parte de un concert grandios de Ziua Independentei

VIDEO IN CURAND

Cea mai asteptata a fost aseara la Balti, Sofia Rotaru, care a urcat pe scena prezentata de primarul de Balti insa prin skype, fiind dat in cautare internationala.

Sofia Rotaru a salutat multimea in rusa si ulterior in romana.

La unison cu Sofia Rotaru publicul a cantat fiecare melodie. Nici ploaia nu i-a alungat pe petrecareti din piata Vasile Alecsandri.

Sofia Rotaru a cantat si cateva piese in romana.

”Tot e bine, tot e bat ca la Balti”.

A incins atmosfera si interpreta rusa Irina Crug.

”Minunat”

”Aceasta este tinereţea mea.”

Si nu a mai contat ce sarbatoresc si cati ani de independenta are Republica Moldova.

”Am uitat”. "Eu nu ştiu”.

”Cati ani de independenta? 16”.

Ultima a urcat pe scena trupa romaneasca Fly Project, iar publicul a explodat.

Si in acest an locuitorii orasului Balti au sarbatorit fara primar si fara traditionalele sale recitaluri de karaoke. Renato Usatai a facut un live pe facebook. A vorbit in romana si rusa, iar oamenii au aplaudat.

Din cauza legaturii proaste, nu s-a inteles prea multe din mesajul lui Usatii.

”Cu el e mai interesant. El este aşa vesel”.

”El trebuie să fie alături de noi.”

Ziua Independentei la Balti s-a incheiat cu focuri de artificii.

Am incercat sa aflam cat a costat concertul de la Balti, insa Renato Usatii nu ne-a raspuns la telefon.