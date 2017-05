La probe de foc au fost supusi cei opt concurenti de la Master Chef. Dupa trei dueluri, juriu i-a ales pe cei patru finalisti - VIDEO

La prima proba, juratii au fost cei care le-au spus bucatarilor ce sa gateasca. Preparatele au fost alese cu mare atentie. Chefii au punctat preparatele cu note de la 1 la zece si au avut critici dure pentru unii.

La a doua proba, concurentii au fost testati la creativitate. Fiecare a gatit ce a dorit, singura regula a fost ca totul sa iasa perfect. La a treia si ultima proba, cei opt au avut de gatit din ingredientele alese de cativa invitati. Bucatarii nu s-au aratat incantati de aceasta idee.

Dupa o ora in care au au stat in bucatarie, participantii si-au dus farfuriile in fata juriului, care si-a spus cuvantul. In urma celor trei probe, doar patru din cei opt au trecut mai departe, ceilalti patru fiind eliminati in baza notelor slabe.

Lunea viitoare va avea loc marea finala, iar juriul va alege noul MasterChef, care va pleca acasa cu 50 de mii de euro.