La sfarsit de vara, Dan Balan isi bucura fanii cu o noua piesa si un videoclip, alaturi de Vera Brejneva - VIDEO

Videoclipul de aproape patru minute il are pe Dan Balan si Vera Brejneva in rol principal. Aflati pe malul marii, cei doi canta despre vara in care s-au indragostit, de aici se denumirea piesei “Vara noastra”. Tot videoclipul este in culorile alb-negru.

Piesa a fost lansata acum doua zile, iar videoclipul a fost facut public astazi si a adunat deja peste 80 de mii de vizualizari. Dan Balan si Vera Brejneva au mai colaborat acum sapte ani, cand au lansat piesa “Lepestkami Slioz”, devenit hit.

In luna mai, Dan Balan si-a bucurat fanii cu piesa “Hold on Love”, iar videoclipul acesteia pare a fi un film de scurtmetraj.