La ski... in Moldova! Zapada, schiuri si hohote de ras la fiecare cazatura. La Calarasi a fost deschisa o partie de 3 km: Cobori pe schiuri, dar urci cu microbuzul - VIDEO

Partia de la Calarasi se afla chiar la iesirea din oras, in apropierea satului Sadova. A fost amenajata pe un deal langa o fost baza de rachete. 5 ani i-a trebuit administratorului ca sa puna afacerea pe schiuri.

Nicolae ROZINBARG, ORGANIZATOR: "Am pornit-o asa din ceea ce am vazut peste hotare, in brasov am fost pe urma in Austria si mi-a venit ideea.”

Chiar din prima zi partia a fost luata cu asalt de dornicii de adrenalina. Chiar si asa, temerarii, care au urcat pentru prima data pe schiuri s-au intrecut la cazaturi.

Cei care coboara cu schiurile, urca inapoi cu microbuzul. In urmatorii ani insa administratorii vor sa construiasca si o telecabina. Printre cei, care au vrut sa se bucure de o duminica pe schiuri, au fost si copiii. Si daca unii pici au schiat ca la carte...





Altii nu au riscat si s-au dat cu saniuta.

“ De ce esti cu sania? Pentru ca nu sa ma dau cu schiurile sau snoubordul"

Unii insa au fost mai inventevi si au folosit snowbord-ul pe post de saniuta.

"Sania nu merge asa repede."

Majoritatea schiorilor, a ramas incantata de partie, dar si de preturi. Asa ca unii sunt gata sa renunte si la vacanta de la munte pentru partia de la Sadova.

"Este foarte bine aici, nu trebuie sa mergem nici la vecini nici in Romania. Da, ne-am dat de vre-o trei ori am reusit sa invartim gleznele. Preturile sunt foarte accesibile."

"Este foarte bine ca s-a implimentat aceasta idee."





"Am o impresie foarte bună. Tare bine că la noi în Moldova au apărut aşa locuri pentru schi."

"Nu este rău! Desigur suntem încântaţi că nu este departede oraş şi putem schia, pentru că cel mai apropiat loc este în Ucraina."

"Se schiaza foarte bine. E o partie super, in Moldova se poate de schiat nu mai rau ca in Romania si in Austria."





Partia va fi deschisa atat timp cat va fi zapada si temperaturi scazute. Pentru o zi pe schiuri trebuie sa scoateti din buzunar, 200 de lei, aici fiind inclus echipamentul, dar si transportul. O partie de schi mai exista si in satul Cioresti din Nisporeni.