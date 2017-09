Lamborghini lanseaza o noua decapotabila de peste 300.000 de euro. Fa cunostinta cu Aventador S Roadster - GALERIE FOTO

Daca banii nu sunt deloc o problema si esti in cautarea unei decapotabile care sa atraga toate privirile, atunci noul Lamborghini Aventador S Roadster este perfect pentru tine, scrie 4tuning.ro

Lansata in urma cu cateva momente, decapotabila pastreaza toate noutatile aduse in urma cu cateva luni de versiunea coupe, insa cu avantajul plafonului detasabil care cantareste sase kilograme si poate fi demontat foarte rapid si depozitat mai apoi in portbagajul din fata.

Acesta este construit din fibra de carbon si vine in standard finisat intr-o nuanta negru mat. La dorinta clientului, acesta poate fi vopsit in negru lucios sau in orice alta culoare disponibila prin programul Ad Personam.

