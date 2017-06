Le-au pus fata in fata ca sa vada care este mai buna. Test comparativ intre Civic Type R si Focus RS - VIDEO

Dupa ce a demonstrat ca este un automobil pe care 'adeptii' circuitului de la Nurburgring se pot baza, noul Civic Type R vrea sa arate acum ca se descurca la fel de bine si atunci cand lupta bara la bara alaturi de alte hot-hatch-uri.

In primul test important din viata sa, respectivul model din indepartata Tara a Soarelui Rasare se infrunta si confrunta cu actualul Focus RS, a carei formula include o motorizare turbo de 350 cai putere si un sistem de tractiune integrala cu vectorizarea cuplului.

Acelasi Focus RS are de parte sa, de asemenea, si acceleratia de la 0 la 100 kilometri pe ora - care se realizeaza in numai 4.7 secunde, in timp ce noul Civic Type R recuperea la partea cu viteza maxima, de 272 kilometri pe ora.

Pe scurt, avantaje si dezavantaje de partea fiecaruia dintre cele doua hot-hatch-uri alese de publicatia Motor1 pentru acest versus: