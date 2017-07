Solistul trupei Linkin Park, gasit spanzurat in locuinta sa din Los Angeles. Artistul avea 41 de ani si sase copii din doua casatorii - VIDEO

Trupul lui Chester Bennington a fost gasit ieri dimineata in locuinta sa din Los Angeles. Este finalul unei vieti cu multe momente de cumpana, impletite cu succesul trupei Linkin Park.

Bennington a devenit cunoscut in anul 2000, cand trupa si-a lansat primul album, care a avut un urias succes. De atunci, Linkin Park si-a bucurat fanii cu numeroase hituri, iar CD-urile sale au fost vandute in milioane de exemplare.

Linkin Park a devenit o poveste de succes a rock-ului, dar a avut si colaborari indraznete, precum cea cu rapperul Jay Z.

In paralel cu faima pe care i-a adus-o trupa, Bennington ducea o lupta indelungata cu dependenta de droguri si alcool. Suferea si de depresie, scrie presa, si asta pentru ca in copilarie ar fi fost abuzat de un barbat. Din acest motiv a incercat de mai multe ori sa-si puna capat zilelor, a recunoscut artistul. El prietenea cu muzicantul Chris Cornell, care s-a sinucis la mijlocul lunii mai. Coincidenta sau nu, Bennington a facut gestul extrem in ziua in care Cornell ar fi implinit 53 de ani. Dupa vestea mortii sale, internetul s-a umplut de mesaje de condoleante din partea artistilor, dar si a fanilor din toata lumea. Chester Bennington a fost casatorit de doua ori si a lasat in urma sase copii.