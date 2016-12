Ziua orasului Orhei, sarbatorita cu mare fast. Cum sarbatoresc orheienii

Orheienii vor marca 462 de ani de la prima atestare documentara a orasului Orhei. Cu aceasta ocazie, Primaria Orhei a pregatit un program amplu pentru intreaga zi.

Astfel, pe parcursul zilei, atmosfera de sarbatoare va fi asigurata de ansamblurile locale de dansuri si muzica populara.

Odata cu amiaza, toţi locuitorii oraşului şi oaspeţii veniţi la sarbatoare vor fi poftiti la pranzul tradiţional orheian. Bucatarii vor frige carnaciori la gratar, care vor fi serviţi gratuit tuturor celor prezenţi la eveniment.

Iar pentru oaspeţii cei mici, va fi pregatit un program special, absolut gratuit. in Piaţa Vasile Lupu, pentru prima, va fi montat un PLANETARIU. Aici, copiii vor putea explora Universul cu toate enigmele lui, vor fi mai aproape de stele şi planete. Iar in sala Casei de Cultura A.Suruceanu micuţii se vor pomeni in lumea basmelor. Aici va avea loc spectacolul “Frumoasa Adormita”.

Odata cu seara, va incepe un concert grandios de muzica uşoara şi populara. Artiştii autohtoni precum Ionel Istrati, Vitalie Dani, Olga Ciolacu, Adriana Ochişanu, Igor Cuciuc, Zinaida Julea, Alexandru Lozanciuc, Iurie Sadovnic, Ian Raiburg şi Igor Himich vor incinge atmosfera inainte ca pe scena sa urce invitaţii speciali ai evenimentului.

Renumitul artist roman, Nicolae Guţa, va fi primul care va face show şi cantecele caruia ii va provoca pe orheieni la dans.

Surpriza serii va fi insa interpreta de talie internationala, prima doamna a orasului Orhei, JASMIN, care va incanta publicul cu un recital de exceptie.

Sarbatoarea va culmina cu un spectacol de focuri de artificii cu flacara rece si confeti.