Lupta crancena la Vocea Romaniei Junior. Au fost desemnati cei 3 finalisti, care vor lupta pentru marele titlu - VIDEO

Competitia a inceput intre cei din echipa Andrei. Teodor a oferit o prestatie de nota 10. Nici Jessica nu a fost mai rea. Totusi Andra a decis sa mearga in finala cu Karina, care a interpretat o piesa grea pentru varsta ei.

Si Marius a avut de facut o alegere imposibila. Teo a iesit pe scena ca un adevarat superstar. Jennifer a cucerit publicul cu vocea ei melodioasa, iar Maia a fost aplaudata minute in sir de spectatori.

A avut nevoie de mult timp, iar intr-un final Marius Moga a ales-o pe Maia. Au urmat cei trei concurenti din echipa Innei. Alexia a cantat cu multa incredere, iar Voicu a reusit sa tina cu sufletul la gura spectatorii pe tot parcursul piesei.

Micul rocker-ul, Andrei, a cantat celebra piesa What do you want from me si a fost ales de Inna sa mearga in finala. Finalistii fiind alesi, nu a mai ramas decat un pas. Vedeti cine va deveni Vocea Romaniei Junior, duminica viitoare, dupa Stirile Pro Tv.