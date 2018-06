Luxul tocmai a primit o reducere substantiala de pret. Masina cu motor W12 costa acum cat un Mercedes de 241 CP - VIDEO

55.000 de dolari. Este pretul aproximativ pe care clientii din Statele Unite ale Americii il platesc pentru un Mercedes E300 4Matic de ultima generatie. Automobilul german ofera in standard un benzinar turbo de doi litri si 241 de cai putere, cuplat la o cutie automata cu noua rapoarte si... un sistem de tractiune integrala, evident, scrie 4tuning.ro.

Tot 55.000 de dolari este pretul pe care clientii din Statele Unite ale Americii il vor plati inclusiv pentru acest Bentley Continental GT. Nu este chiar de ultima generatie, ba dimpotriva: are deja vreo 13 ani vechime, timp in care a parcurs undeva in jurul a 49.000 de kilometri, potrivit celor scrise in interiorului anuntului de vanzare.

Ce este drept, modelul de origine britanica ascunde in compartimentul motor o unitate W12 twin-turbo, care scoate 550 CP dintr-o capacitate cilindrica de sase litri. Pachetul tehnic este completat in cazul de fata de o transmisie automata cu doar sase trepte de viteza, careia i se alatura - in mod intamplator ori ba, tot un sistem de tractiune integrala.

Primii 100 de kilometri pe ora vin astfel dupa cel mult cinci secunde, insa nu neaparat performantele sunt punctul forte al vechiului Bentley Continental GT. Interiorul imbracat in piele fina si accesorizat cu lemn masiv sau elemente metalice indiferent de zona despre care discutam transforma orice calatorie intr-o experienta unica.

Avem apoi o lunga lista de dotari menita sa transforme orice neplacere intr-un sinonim al confortului, precum suspensia pe aer, instalatia automata de aer conditionat, dar si scaunele cu reglare electrica, plus functie de incalzire. Sistemul de navigatie, pilotul automat si tehnologia Keyless Entry reprezinta alte argumente in acest sens.