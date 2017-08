Maestrul Nicolae Botgros a lansat un videoclip emotionant: "In drum spre casa" - VIDEO

Maestrul Nicolae Botgros a lansat astazi un videoclip emotionant. Este o productie video a piesei, In drum spre casa, care povesteste despre dragostea pentru vioara, dar si cum se nasc marile vise, in fata tuturor greutatilor vietii. Rolurile principale in clip au fost interpretate de actorii Mihaela Strambeanu si Valentin Zorila.