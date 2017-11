Mico Catering ti-l aduce pe Mos Craciun

Mico Catering este compania de care ai nevoie: ofera servicii complete de catering si are un meniu variat pentru astfel de evenimente - atat pentru companiile mari, cat si pentru cele mici.

Vei savura aperitive reci si gustari fierbinti. Livrarea e rapida, iar deservirea - inalta.

In plus Mico Catering iti face un cadou inedit si ti-l aduce pe Mos Craciun. Petrecerea va fi una senzationala, iar angajatii tai se vor distra ca niciodata. De curatenie nu iti mai bati capul, echipa de la Mico are grija si de asta.

Vrei mai multe detalii?! Acceseaza www.mico.md, alege meniul pentru corporative, completeaza formularul si bucura-te de un eveniment deosebit, alaturi de colegii tai.

*Acest articol e un produs comercial