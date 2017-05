Mihai Traistariu despre prestatia Republicii Moldova la Eurovision si votul juriului: "A fost cea mai buna performanta a lor. Am fost singurul jurat care a dat 12" - VIDEO

"Felicitari delegatiei Romaniei, totul a fost exceptional, am avut emotii le-am tinut pumnii. Ca membrul al juriul, am fost singurul care am pus problema Moldovei, eu am deschis subiectul acolo in biroul nostru. Vreau sa punctez foarte clar ca TVR-ul nu ne-a influentat in nici intr-un fel si nici nu si-a permis. Nu au fost discutii ca noi sa-i dam Moldovei sau moldoveanului, nu cred că exista asa ceva, dar eu stiind, mai ales ca sunt un fan Eurovision, stiam ca acest schimb de puncte e musai, e necesar 12 cu 12. RM a avut o piesa buna, aici a fost paradoxul, era cea mai buna performanta a lor, deci chiar meritau un 12 lejer, fara sa le fie rusine. Eu am fost singurul jurat care chiar a dat 12 Moldovei.", a declarat Mihai Traistariu in cadrul unei emsiuni TVR.

Moldovenii s-au suparat pe Romania pentru ca au primit de la juriul roman doar 8 puncte in finala de la Eurovision.

Pe retelele de socializare din R. Moldova acesta a fost cel mai dezbatut subiect.

“Anul acesta, juriul din Romania a fost mai putin darnic si a oferit baietilor de la SunStroke Project doar 8 puncte. In schimb, noi le-am dat numarul maxim de puncte, adica 12”





Trebuie precizat ca telespectatorii romani de la Eurovision au trimis totusi cele 12 puncte catre Chisinau, spre deosebire de juriu. Moldovenii s-au declarat in schimb incantati ca publicul din Australia le-a acordat 12 puncte.

Cum a votat juriul de experti din Romania potrivit sursei citate:

Paula Seling: „Lights and Shadows“ (Olanda), „Beautiful Mess“ (Bulgaria) si „Where I Am“ (Danemarca). Pe ultimul loc in preferinte a fost Spania.





Luminita Anghel: „Beautiful Mess“ (Bulgaria), „Hey Mamma“ (Moldova) si „Lights and Shadows“ (Olanda). Pe ultimul loc in preferinte a fost Franta.

Mihai Traistariu: „Hey Mamma“ (Moldova), „Lights and Shadows“ (Olanda) si „Beautiful Mess“ (Bulgaria). Pe ultimul loc in preferinte a fost Spania.

Tavi Colen: „Lights and Shadows“ (Olanda), „Hey Mamma“ (Moldova) si „Beautiful Mess“ (Bulgaria). Pe ultimul loc in preferinte a fost Spania.

Cezar Ouatu: „Beautiful Mess“ (Bulgaria), „Lights and Shadows“ (Olanda) si „Hey Mamma“ (Moldova). Pe ultimul loc in preferinte a fost Armenia.

Mihai Traistariu s-a aparat si a scris pe pagina sa de Facebook ca a acordat Moldovei numarul maxim de puncte - "Eu, personal, am acordat 12 puncte Moldovei."