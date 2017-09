Mirele a dat cartile pe fata si i-a spus miresei tot ce crede despre relatia lor. Ce surpriza i-a facut Pasha Parfeni sotiei sale Yuliana, chiar in timpul nuntii. Oaspetii au ramas socati, iar mireasa nu si-a putut stapani lacrimile - VIDEO

Asa a inceput cel mai emotionant moment din viata cuplului Yuliana si Pasha Parfeni. Artistul, fiind vorbitor de limba rusa, a compus pentru prima data o piesa in romana, numita “Imi pare rau”, pe care i-a dedicat-o iubitei sale, Yuliana Scutaru, chiar in ziua nuntii. Interpretul a tinut totul in mare secret, timp de doua luni. Nu i-a fost deloc simplu. Dat fiind faptul ca Pasha imparte acelasi studio cu Yuliana.

Yuliana si Pasha Parfeni formeaza un cuplu de 8 ani de zile. Cei doi s-au casatorit vara trecuta pe 16 iunie. Pasha Parfeni este foarte apreciat in calitate de interpret si compozitor. Artistul a reprezentat tara noastra la Eurovision de doua ori. In 2012 cu piesa “Lautar”, iar in 2013, in calitate de compozitor si intrumentist alaturi de Aliona Moon.