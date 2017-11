Miss World 2017. Cine este si cum arata cea mai frumoasa femeie din lume in acest an - VIDEO

”Miss World 2017 este... India!”

Dupa ce a fost anuntata castigatoarea, a urmat un val de aplauze. Cu lacrimi in ochi, Manuschi Chhillar s-a apropiat de invingatoarea de anul trecut, o tanara din Puerto Rico, pentru a primi coronita.

Cea mai frumoasa femeie aleasa in acest an are 20 de ani. Este model, dar spune ca viseaza sa devina chirurg. Alaturi de celelalte participante, tanara a avut de trecut mai multe probe. La cea artistica, ea a prezentat un dans indian.

Ultima proba a fost cea de inteligenta. Indianca a fost intrebata ce profesie merita cel mai mare salariu. Raspunsul ei a surprins juriul.

Manuschi CHHILLAR, MISS WORLD 2017: ”Cred ca o mama merita cel mai mare respect, ma refer nu doar la bani, ci la dragostea si duiosia pe care ea le ofera. Mama este cea mai mare sursa de inspiratie din viata mea.”

Pe locul doi s-a clasat reprezentanta din Mexic, iar pe trei o tanara din Anglia. Si moldoveanca Ana Badeanu a obtinut un rezultat foarte bun. Ea a intrat in Top 40 al concursului de frumusete, care a ajuns la a 67-a editie si a avut in acest an 118 participante. Competitia s-a desfasurat intr-un oras din China.