Miss World 2018 a fost desemnata reprezentanta Mexicului - FOTO

Miss Thailand, Nicolene Pichapa Limsnukan, s-a clasat pe locul al doilea, iar Miss Uganda, Quiin Abenakyo, s-a clasat pe locul al treilea.

Miss World 2018, cea de-a 68-a ediţie a concursului internaţional de frumuseţe, a fost sponsorizată de guvernul municipiului Sanya şi de grupul Noul Drum al Mătăsii. Aceasta a fost a opta oară când Sanya a găzduit concursul.

Miss World 2018, Vanessa Ponce de León and the Miss World 2018 Continental Queens of Beauty.



Miss World Europe - Belarus.

Miss World Americas - Panama.

Miss World Africa - Uganda.

Miss World Caribbean - Jamaica.

Miss World Asia - Thailand.

Miss World Oceania - New Zealand. pic.twitter.com/uXlmZiymbd