Modul in care o companie aeriana de la noi a sarbatorit 25 de ani de la fondare. Toti pasagerii de pe cursa Chisinau - Bucuresti au scos telefoanele si au inceput a filma - VIDEO

Pasagerii, surprinsi de moment si-au scos telefoanele si au importalizat momentul.

Baietii de la Zdob si Zdub au cantat live faimoasa piesa “Moldovenii s-au nascut”, scena fiindu-le trecerea dintre scaune.

Nu stim daca recitalul sustinut la inaltime a durat pe toata durata zborului.Filmuletul a fost postat pe facebook de compania aeriana care implineste in acest an 25 de ani de la fondare. Am telefonat responsabilii de la serviciul de presa al acesteia pentru a afla detalii, insa nimeni ne-a raspuns.