Moldova Fashion Festival by Luxury Style Moldova! Tinerele modele au defilat pe podium si au prezentat cele mai noi colectii ale designerilor autohtoni - VIDEO

Desi au doar 5, 6 sau 13 ani, copiii si-au etalat maiestria in arta modelingului precum adevaratele modele si au cochetat asa cum au putut ei cel mai bine. La eveniment a participat si Vasile Macovei. Stilat si cochet ca de fiecare data, interpretul s-a aratat impresionat atat de colectiile prezentate, cat si de profesionalismul copiilor: “Imi place ca se organizeaza in R. Moldova astfel de evenimente. Astazi n-am sa cant, doar am sa ma uit la ei".

Iar pentru Viorela Dimici Moldova Fashion Festival a fost o revelatie. S-a regasit in micutii de pe podium si si-a adus aminte de acea perioada cand mergea la scoala de modeling si doar visa la o cariera in acest domeniu. Moldova Fashion Festival 2018, editia SUMMER, a fost organizat in cadrul proiectului Luxury Style Moldova, fondator Corneliu Vidrascu. Afla din reportajul de mai jos mai multe detalii despre cum a avut loc evenimentul:

Sursa foto: Arhiva personala / Luxury Style Moldova

*Acest articol este un produs comercial.