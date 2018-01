Moldova va evolua in a doua semifinala la concursul Eurovision din Portugalia, alaturi de Ucraina si Romania - VIDEO

Cei care ne vor reprezenta tara vor concura alaturi de alti 17 participanti. Ne putem considera norocosi, deoarece in acest an ii avem alaturi in semifinala pe vecinii romani si ucrainieni.

Pana acum tari precum Spania, Cehia si Rusia si-au desemnat reprezentantii. Cea din urma a desemnat-o pe Yulia Samoylova, castigatoarea editiei nationale de anul trecut, care va interpreta insa o alta piesa.

In urma unui scandal aceasta a avut interdictie de a pasi pe teritoriul Ucrainei, gazda Eurovision 2017. Samoylova a fost acuzata ca in 2015 a trecut ilegal frontiera pentru a ajunge in Crimeea, astfel fiind considerata un pericol pentru securitatea statului.

In premiera pentru Rusia, in acest an, etapa nationala nu va avea loc, iar Yulia merge direct in competitia europeana. Piesa acesteia urmeaza sa fie lansata in cateva saptamani.



Prima semifinala va avea loc pe 8 mai, a doua pe 10 mai, iar finala pe 12 mai. In premiera, dupa 53 de ani, tara gazda a devenit Portugalia, datorita victoriei lui Salvador Sobral.

Anul trecut Moldova a bifat cea mai buna performanta. Locul trei ne-a fost adus de Sun Stroke Project.