Moldoveanca Eva Timus ajunge in galele live de la Vocea Romaniei. Interpreta a trecut de duel, dupa ce antrenoarea sa, Irina Rimes a ales sa lupte mai departe in show alaturi de ea - VIDEO

Irina RIMES, ANTRENOARE: “O sa va bat.”

Moldoveanca Eva Timus a facut show, cantand in duel cu Maria Luisa Andrici si a trecut in etapa urmatoare. Seara de ieri a fost un spectacol. 7 voce din cele 15 au fost alese sa continuie show-ul. Un moment exceptional a fost si piesa cantata in trio de fetele din echipa lui Tudor Chirila.

Doua dintre ele au plecat acasa, iar Romanita Fricosu mai are o sansa sa ajunga in finala de la Vocea Romaniei. Concurentele Andrei s-au dezlantuit pe scena.

Tudor Chirila a criticat-o pe colega lui pentru felul in care a abordat piesa. Plini de farmec s-au aratat si baietii lui Smiley. Duelurile de aseara au fost pline de forta.

Ultima runda de confruntari de la Vocea Romaniei s-a incheiat, iar de vinerea urmatoare incep galele live.