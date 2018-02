Moldovencele s-au inghesuit la preselectia pentru Miss Turism 2018. Prin ce probe au trecut si cum au impresionat juriul: "Ma consider frumoasa" - VIDEO

Peste 60 de tinere din toata tara si-au dat intalnire astazi la ASEM la preselectia Miss Turism 2018.

Emotionate, dar cu multa incredere in sine, moldovencele s-au machiat si si-au pus cele mai tinute din garderoba, si nu in ultimul rand, tocurile cat mai inalte. Dupa ce si-au completat CV-urile, tinerele au defilat pe scena.

Apoi unele au dansat, altele au cantat, ca doar si talentul s-a punctat. Desi este un concurs de miss, organizatorii nu au pus accent pe inaltime si nici pe forme.

Ion CURMEI, ORGANIZATOR: "Se pune accent pe talent, apoi pe frumuseste. Nu vorbim doar despre muzica, dans, arta, dar si alte tipuri de talente, conduce o afacere, asta tot e un talent sau este un desinger foarte bun. Formele nu sunt foarte stricte."

"Stiu absolut totul in turism si ma consider frumoasa intre frumoasele care sunt prezente. Sper sa intru in top 3. -Ce o sa faci cu banii? -Cred ca i-as dona, iar cu cealalta parte a-si calatori."

"Invat la jurnalism, calatoresc, dansez, am 21 de ani. Sunt optimista, nu astept cine stie ce, da, da, nu, nu. -Ti-ar placea sa ai o cariera in modelling? -Mai mult ca hobby."

"Am experienta in domeniu. Pe langa frumuseste conteaza mult si atitudinea ta pe care o ai pe scena."

Desi are numai 16 ani, Valeria spune ca are grija de silueta sa.

"Am facut candva box, dar nu ma bateam pentru ca fata e foarte importanta pentru o domnisoara. Imi place sa studiez limbile, imi place sa invat sa citesc. -Cum ai grija de tine? -Imi fac masti, imi fac scrub, ma odihnesc, dorm mult si nu ma stresez."

Tinerele care vor merge mai departe in concurs vor avea de trecut proba costumului traditional si a celui de baie si defilarea intr-o rochia de seara. Astazi doar 22 de participante au trecut in urmatoarea etapa.

Miss Turism 2018 va fi aleasa pe data de 30 martie. Marea castigatoare va pleca acasa cu un premiu de aproape 10 mii de euro.