Ne-am distrat la maxim impreuna cu ei! Cunoaste-i pe partenerii petrecerii de 5 stele a site-ului perfecte.md - VIDEO

Evenimentul desprins parca din filme, a capatat un contur magic, intrucat gazda petrecerii a fost restaurantul Mi Piace, una dintre cele mai luxoase locatii din Chisinau. Armonia, eleganta si rafinamentul au plutit in aer, iar invitatii au savurat delicii culinare fine, din bucataria moleculara, preparate cu multa iscusinta de chefii bucatari ai localului Mi Piace.

“Noi, echipa Mi Piace suntem incantati ca suntem gazda acestui eveniment frumos si de fiecare data vom fi bucurosi sa va surprindem cu bucate stelare, pentru ca bucatarii de la Mi Piace sunt stelari, cu gusturi rafinate si o atmosfera calda si primitoare", a spus daniela Burlac, PR Managerul restaurantului Mi Piace.

Fabricate dupa o reteta italiana si obtinute din struguri selectati cu grija spumantele DOR i-au sedus pe toti, cu o paleta deosebita de arome si gust sublim de fructe.









“ Spumantul DOR, la fel ca si femeia, ofera rafinament acestui eveniment, motiv pentru care am decis sa-l asociem cu petrecerea perfectelor si sa oferim cu 5 motive mai multe, ca sa guste din placerile vietii si sa transforme fiecare clipa in sarbatoare, si sa descopere savoarea primaverii in compania aromelor florale de la Bostavan ”, a marturisit Gabriela Tutunaru, PR Manageru

Bostavan Wineries Group.





Max Fashion, un alt partener al petrecerii perfecte.md, este brandul masculin care ofera o varietate larga de haine pentru toti barbatii care isi doresc sa fie trendy si sexy, indiferent de sezon.

“ Suntem foarte bucurosi ca suntem partenerii acestui eveniment. Brand-ul nostru presupune haine stilate pentru barbati, punem accent pe sacouri, camese, pantaloni clasici si casual, intr-un cuvant avem grija ca barbatii sa arate bine. Avem o colectie foarte mare de sacouri ”, a spus Dan Ionita, directorul Max Fashion.

Mai multe detalii despre partenerii petrecerii, vezi in reportajul video de mai jos:

* Acest articol e un produs comercial