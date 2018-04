Nemtii vor sa arate ca ofera produse mai bune. Audi si BMW cheama la duel Masina Anului 2018 in Lume - VIDEO

Chiar daca nu a reusit sa se impuna la categoria Masina Anului 2018 in Lume, cea mai noua reiteratie a modelului BMW X3 vrea sa arate intregii planete ca juriul competitiei World Car Awards s-a inselat atunci cand a recompensat... noul Volvo XC60 cu aceasta distinctie, scrie 4tuning.ro.



Dar crossoverul companiei bavareze nu este singurul automobil care viseaza la coroana segmentului. Lupta dintre cele doua mini-SUV-uri este animata de prezenta unui al treilea produs concurent, in persoana generatiei cu numarul doi a germanului Audi Q5.



Avem, asadar, Volvo XC60 versus BMW X3 versus Audi Q5. Este duelul in care Masina Anului 2018 in Lume concureaza impotriva principalilor sai adversari de pe piata, competitia in care modelul suedez trebuie sa demonstreze ca titlul primit de curand este pe deplin meritat.