Nicu Turcanu: "Trebuie sa mergi la psihiatru." Talentatul actor a gatit impreuna cu Silvia in editia Gusturile se discuta din 24.03.2018

Nicu Turcanu a demonstrat ca are talent in arta actoriei, dar si in cea a culinariei. Actorul a gatit impreuna cu Silvia Petrov, gazda emisiunii Gusturile se discuta. Au muncit asiduu, impresionandu-l pe Petru Chicu, judecatorul show-ului culinar.

Asa cum obisnuieste de fiecare data, Silvia Petrov i-a adresat mai multe intrebari lui Nicu Turcanu, iar actorul a avut cate un raspuns pe masura, pentru fiecare dintre ele. S-a lasat cu multe zambete si glume. Ce a iesit, vezi in video.