Noapte spectaculoasa la Los Angeles, unde in cateva clipe va incepe decernarea premiilor Oscar. Cele mai asteptate premii sunt "Cel mai bun film" si "Cel mai bun actor in rol principal" - VIDEO

Muzicalul La La Land este marele favorit la sarbatoarea filmului, avand 14 nominalizari. Pelicula are cele mai multe sanse sa obtina trofeul pentru filmul anului. Emma Stone conduce cursa pentru cea mai buna actrita in rol principal, fiind urmata de Isabelle Huppert si Natalie Portamn.

La categoria cel mai bun actor in rol principal se duce o lupta stransa intre Casey Afflek, Denzel Washington si Ryan Gosling.

Organizatorii au promis o seara plina de surprize. Ca in fiecare an, pretioasele distinctii vor fi inmanate de regizori, actori si muzicieni. Noaptea premiilor se va incheia cu o mare petrecere organizata de Academia Americana de Film la care vor participa in jur de 1500 de invitati. In ajunul Oscarurilor au fost inmanate cele mai nedorite trofee de la Hollywood. Zmeura de aur pentru cel mai prost film a ajuns la documentarul critic la adresa candidatei democrate in alegerile prezidentiale, Hillary Clinton.

"Cine a câştigat aşadar premiul cel mare? Un film caracterizat de IndieWire.com ca fiind o ruşine pentru republicani, americani şi toată omenirea: “Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party.”

Realizatorul documentarului, dar si actrita care o interpreteaza pe Hillary Clinton in film s-au ales cu cate un premiu. Trofeele Zmeura de aur sunt opusul premiilor Oscar si sunt oferite pentru cele mai slabe prestatii actoricesti si filme.