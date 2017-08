Noul Audi RS3 bate tot! Liniuta cu Mercedes A45, Focus RS, Golf R si Civic Type R - VIDEO

Pe hartie, compacta producatorului auto din Ingolstadt este si cea mai rapida dintre toate. Multumita celor 400 CP generati de propulsorul turbo de 2.5 litri prezent la datorie, noul Audi RS3 Sportback are nevoie de numai 4.1 secunde pentru a accelera de la 0 la 100 km/h, scrie 4tuning.ro

Imediat in spatele acestuia este versiunea imbunatatita a modelului Mercedes A45 AMG. Asemeni rivalului sau direct, hot-hatch-ul companiei din Stuttgart mizeaza pe o cutie DCT si un sistem 4x4 pentru a converti cei 381 CP ai motorului 2.0 turbo intr-un 0 - 100 km/h in 4.2 secunde.

Primul Ford Focus RS din istorie cu tractiune integrala, generatia actuala mizeaza pe un benzinar 2.3 turbo de 350 CP si o transmisie manuala cu sase rapoarte. Acceleratia de la 0 la 100 km/h se realizeaza in 4.7 secunde, potrivit informatiilor oficiale puse la dispozitie de americani.

Tot alaturi de o manuala in sase trepte participa la aceasta liniuta de poveste si modelul Volkswagen Golf R. Model care, in urma unui facelift minor, a ajuns sa gazduiasca sub capota o herghelie formata din 310 CP, astfel ca primii 100 km/h vin, mai nou, dupa 5.1 secunde.

Intr-un final, ultima generatie a japonezei Honda Civic Type R anunta un propulsor turbo de doi litri si 320 CP. Este singura masina din test care adopta o configuratie cu transmisie manuala si tractiune fata, astfel ca acceleratia de la 0 la 100 km/h dureaza 5.7 secunde.